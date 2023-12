API-TH: Einmal abladen bitte!

Autobahnpolizeiinspektion

A71 Höhe Heldrungen (ots)

Am vergangenen Freitag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeistation Nord einen Holz-LKW auf dem Parkplatz Hohe Schrecke, auf der A71 in Richtung Sangerhausen. Das bereits augenscheinlich überladene Gespann wurde dabei einer amtlichen Verwiegung unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass LKW und Anhänger statt erlaubter 40 t satte 56 Tonnen auf die Waage brachten. Doch damit nicht die genug: einzelne Stämme lagen lose auf der Ladefläche. Aufgrund der Überschreitung, sowie mangelnder Ladungssicherung wurde gegen den 25-jährigen polnischen Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 435 Euro erhoben. Die Weiterfahrt war erst nach dem Abladen und der Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte gestattet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell