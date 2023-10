Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Samstag, den 21.10.2023, gegen 09:30 Uhr wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft des Fahrers fest. Ein im Anschluss durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem 54-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel bis zu seiner Nüchternheit sichergestellt. Dem Fahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell