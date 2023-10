POL-E: Essen: Unbekannter beraubt 23-Jährige - Fotofahndung

Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt I: Am 14. März dieses Jahres schlug ein Unbekannter einen 85-jährigen Mann an der Eppinghofer Straße zu Boden. Dieser wurde dabei verletzt. Der Senior verließ gegen 13:15 Uhr das Einkaufszentrum, um auf den Parkplatz an der Eppinghofer Straße zu gelangen. Im Ausgangsbereich soll ...

mehr