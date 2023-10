POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter schlägt Senioren am Einkaufszentrum nieder - Fotofahndung

Essen (ots) - 45309 E.-Schonnebeck: Am 1. August dieses Jahres (gegen 8:30 Uhr) hat ein Unbekannter eine 34-Jährige im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Huestraße körperlich attackiert. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Der Unbekannte hatte die 34-jährige Anwohnerin in den Keller gezerrt und sie dort bedroht und mehrfach ...

mehr