LPI-SLF: Zweifacher Verstoß der Überladung: Kontrolle von Holz-LKW

Bad Lobenstein (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Heinrich-Scherer- Platzes in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein Mann hatte seinen grauen Hyundai abgeparkt und erfuhr dann durch einen Zeugen, dass ein Kleintransporter mit ausländischen Kennzeichen gegen sein Auto gefahren, sein soll. Am betroffenen Fahrzeug wies die vordere Stoßstange sowie ...

