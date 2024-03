Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) - Leicht verletzte Person nach körperlicher Auseinandersetzung an Bushaltestelle (02.03.2024)

Konstanz/Landkreis Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat eine 5-köpfige Personengruppe an einer Bushaltestelle am Bahnhof in Konstanz unvermittelt auf einen 22-Jährigen eingeschlagen. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand wurde um Mitternacht ein 22-jähriger Mann aus einer 5-köpfigen Personengruppe heraus auf Geld angesprochen. Nachdem die Herausgabe von Geld verneint wurde, kam es zu unvermittelten Schlägen aus der Personengruppe gegen den 22-Jährigen. Er zog sich hierdurch eine leichte Verletzung im Gesicht zu. Nach dem Vorfall gelang es ihm, in ein nahegelegenes Restaurant zu flüchten. Bei der 5-köpfigen Personengruppe soll es sich um augenscheinlich orientalisch aussehende Männer im Alter zw. 16-20 Jahren gehandelt haben. Die Personen trugen zur Tatzeit Jogging-/Trainingsanzüge. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Konstanz unter der Rufnummer 07531/995-2222 entgegen (BS/AM).

