POL-KN: (Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte durchwühlen mehrere Fahrzeuge (01.03.2024)

Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 04.50 Uhr, haben Unbekannte mehrere unverschlossene Fahrzeuge in Hüfingen-Behla durchwühlt. Am Freitagmorgen stellten Anwohner aus den Straßen "Grundäcker" und "Kirchhofweg" fest, dass ihre unverschlossenen abgestellten Fahrzeuge durchwühlt worden waren. Nach dem bisherigen Ermittlungstand wurde nichts entwendet. Die unbekannten Personen konnten durch eine Überwachungskamera eines Anwohners aufgezeichnet werden. Bei den Personen handelte es sich um zwei dunkel gekleidete Männer, die während ihrer Ausführung eine Sturmhaube trugen. Eine der Personen wird auf ca. 200 cm geschätzt. Er trug schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Zeugen und mögliche Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 zu wenden (BS/AM).

