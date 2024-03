Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Gaspedal mit Bremspedal verwechselt (01.03.2024)

Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag ist eine Autofahrerin im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden. Um 17:20 Uhr befuhr die 18-jährige Lenkerin eines Audi die K5755 aus Kommingen kommend in Richtung Riedöschingen. Im Kurvenverlauf verwechselte die Fahrerin ihren Angaben nach versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Audi kam in der Folge unkontrolliert ins Schleudern und fuhr eine Böschung hinunter. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro (BS/AM).

