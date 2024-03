Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Autofahrer verliert Kontrolle über sein Gespann- insgesamt rund 16.500 Euro Blechschaden (01.03.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Rund 16.500 Euro Gesamtschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der Vöhringer Straße passiert ist. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Passat mit Anhänger war auf der Kreisstraße 5502 von Vöhringen herkommend in Richtung Oberndorf-Bochingen unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle über sein Gespann, überfuhr ein Verkehrszeichen und in der Folge zum Teil auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs. Hierbei drehte sich das Gespann und kam auf der Verkehrsinsel auf der Vöhringer Straße an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Der 44-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Passat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Schäden am Anhänger und am Verkehrszeichen werden von der Polizei auf eine Höhe von zirka 1.000 Euro bzw. auf 500 Euro geschätzt. Eine Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW.

