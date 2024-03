Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Trickdiebe bestehlen Frau - Polizei sucht Zeugen (29.02.2024)

Rottweil (ots)

Trickdiebe haben am Donnerstag eine Frau bestohlen. Gegen 14.45 Uhr verwickelte ein unbekannter Mann die 61-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf dem Hochwald zwischen Dunningen und Rottweil in ein Verkaufsgespräch bezüglich eines Autos, während ein weiterer Täter unbemerkt in das Wohnhaus gelangte und die Zimmer nach Wertsachen durchsuchte. Hier konnte der dreiste Dieb Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich vorfinden. Unentdeckt verließ der Unbekannte das Haus mit dem Schmuck. Die beiden Männer fuhren mit einem dunkelgrauen Kleinwagen, vermutlich der Marke Renault, in Richtung Dunningen davon. Die 61-jährige Frau fiel der Diebstahl erst auf, als sie sich zurück in ihr Haus begab. Zu den unbekannten Männern liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlank, schwarze, glatte, gepflegte, kurze Haare und er sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann trug eine cremefarbene Filzjacke. Der Zweite dürfte etwa 40 Jahre alt sein. Er ist ungefähr 170 cm groß, wird als füllig beschrieben, hat schwarze, wellige, kurze Haare und eher ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Der Mann trug einen gestreiften Wollpullover.

Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdiebstahl oder zur Identität der Männer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

