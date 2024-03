POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Rund 4.000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf der L433 zwischen Gosheim und Wehingen (01.03.2024)

Rottweil (ots) - Trickdiebe haben am Donnerstag eine Frau bestohlen. Gegen 14.45 Uhr verwickelte ein unbekannter Mann die 61-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf dem Hochwald zwischen Dunningen und Rottweil in ein Verkaufsgespräch bezüglich eines Autos, während ein weiterer Täter unbemerkt in das Wohnhaus gelangte und die Zimmer nach Wertsachen durchsuchte. Hier ...

mehr