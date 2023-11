Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fenster und Haustür beschädigt

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Ein Hausbesitzer erstatte bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigungen an seinem Haus. Der 55-jährige ist am Sonntag, 12.11.2023, gegen 14.20 Uhr zu seinem noch unbewohnten Neubau im Krempelkamp im Markoldendorfer Neubaugebiet gefahren. Ihm fiel dabei sofort auf, dass einige Fenster mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert und zerkratzt wurden. Ebenso die Haustür. Die Tatzeit müsste nach Angaben des Geschädigten zwischen Samstag, 11.11.2023 15.00 Uhr bis zur Feststellungszeit am Sonntag liegen. Die Schadenshöhe beläuft sich rund 14.000 Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561-31310 oder der Polizeistation Dassel, Tel. 05564-999100, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell