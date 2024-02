Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel

Görlitz (Sachsen) - Kleintransporter entwendet - Fahrzeug aufgefunden und vermutlicher Tatverdächtiger vorläufig in Sachsen festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (16.02.2024) ist es in der "Rudolf-Breitscheid-Straße" zum Diebstahl eines Kleintransporters sowie dessen geladene Baustoffe und Werkzeuge gekommen.

Der Fahrzeugnutzer parkte den weißen Mercedes-Benz Kastenwagen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz und stellte den Verlust morgens fest. Der Gebrauchswert des Fahrzeugs wurde vom Anzeigenden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Zudem befanden sich Baustoffe und Werkzeuge in einem ebenfalls geschätzten Gesamtwert von 6.000 Euro im Laderaum.

Durch erste Ermittlungsansätze konnte die Tatzeit auf ungefähr 04:00 Uhr morgens festgelegt werden.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen konnte das gestohlene Fahrzeug mit dem Fahrer im Bereich Görlitz/Sachsen festgestellt werden. Der 42-jährige Fahrer wurde durch die örtliche Polizei vorläufig festgenommen.

Nach Abstimmung der ermittelnden Kriminalpolizei in Pinneberg mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Itzehoe lagen keine Haftgründe gegen den 42-Jährigen vor, so dass auf weitere Folgemaßnahmen verzichtet wurde. Der mutmaßliche Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei erhoffen sich Zeugenhinweise, um die Tat aufzuklären. Wer hat zum genannten Tatzeitpunkt oder in den Stunden vor der Tat mögliche verdächtige Personen im Bereich "Rudolf-Breitscheid-Straße" gesehen? Wer kann Angaben zur Fahrstrecke des weißen Kleintransporters machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell