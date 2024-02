POL-SE: Traventhal - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (17.02.2024) ist es in der Straße "Elfenhagen" zu einem vollendeten Einbruch in einem gastronomischen Betrieb gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Zigaretten in einen bisher nicht bekannten Wert entwendeten. Der anzeigende Gastronom konnte den Tatzeitraum von Mitternacht ...

mehr