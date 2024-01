Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240104 - 0017 Frankfurt - Niederursel: Sachbeschädigung durch Explosion

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwoch, den 03.01.2024 kam es in der SB-Geschäftsstelle einer Bank im Bereich Alt-Niederursel zu einer Sachbeschädigung durch eine Explosion. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Mehrere unbekannte Täter warfen gegen 22.20 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand in den Aufstellungsraum der SB-Geschäftsstelle. Dieser explodierte und verursachte einen Sachschaden an dem Gebäude in noch unbekannter Höhe. Verletzte Personen wurden bislang nicht bekannt. Der Geldautomat selbst blieb unbeschädigt. Die Bewohner des mehrgeschossigen Hauses wurden evakuiert, konnten aber zwischenzeitlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Rahmen der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter sind jedoch weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

