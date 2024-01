Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240104 - 0015 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dreister Taschendieb überrumpelt 32-Jährigen

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (03. Januar 2023) kam es in der Moselstraße zu einem Taschendiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter einem 32-Jährigen zunächst die Geldbörse und dann noch das Smartphone entwendete.

Der Geschädigte hielt sich gegen 20:00 Uhr in der Moselstraße auf, als ein Mann an ihn herantrat und ihm aus der Hosentasche das Portemonnaie stibitzte. Der Geschädigte bemerkte den Langfinger und versuchte daraufhin die Polizei anzurufen. In diesem Moment riss ihm der Unbekannte sein Mobiltelefon aus der Hand und ergriff in unbekannte Richtung die Flucht.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 40 Jahre alt, grauschwarzer Dreitagebart; trug eine dunkle Basecap und eine schwarze Jacke.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell