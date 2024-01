POL-F: 240102 - 0013 Frankfurt - Höchst: Zivilfahnder stellen mehr als drei Dutzend Werkzeuge und ein Fahrrad sicher

Frankfurt (ots) - (th) Am Montag, den 01. Januar 2024 kam es gegen 0.20 Uhr in der Offenbacher Landstraße zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Vermutlich durch unkontrollierten Gebrauch von Feuerwerkskörpern geriet Unrat im Nahbereich des Mehrfamilienhauses in Brand, welcher sich dann ins Innere des Erdgeschosses sowie auf die ...

