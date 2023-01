Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter entwendet

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Einen E-Scooter der Marke Ninebot in der Farbe Schwarz entwendete ein noch unbekannter Täter am Samstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße. Der Scooter hat einen Wert von ca. 1.000 Euro und war mittels eines Schlosses gegen die Wegnahme gesichert. Hinweise zum Verbleib, bzw. zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0020596/2023 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell