POL-GI: Holzhütte abgebrannt - Zeugen gesucht + Einbrüche + Unfallfluchten

Pohlheim: Holzhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

In Holzheim brannte am Donnerstag (30.11.2023) eine Holzhütte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der gegen 14.25 Uhr bemerkt wurde. Die Hütte wurde durch den Brand vollständig zerstört. Menschen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Die Höhe des Schadens muss noch beziffert werden.

Die Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges im Umfeld der Holzhütte in der Straße "Alter Langgönser Weg" aufgefallen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Versuchter Einbruch in Geschäft

In ein Küchenfachgeschäft versuchten Einbrecher in der Plockstraße zu gelangen. Dazu begaben sie sich zunächst in das Treppenhaus. Im ersten Stockwerk hebelten sie an einer Eingangstür des Geschäfts. Die Tür hielt stand, die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Sie schlugen irgendwann in der Zeit zwischen Samstag (25.11.2023), 16 Uhr und Dienstag (28.11.2023), 9 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Lich: Firmeneinbruch

Einbrecher stiegen zwischen Donnerstag (30.11.2023), 16.45 Uhr und Freitagmorgen, 07.40 Uhr in eine Firma ein. Dazu kletterten sie vermutlich über ein Tor, um auf das Gelände der Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße zu kommen. An einer Lagerhalle schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie Büroräume und Schränke. Ob sie etwas klauten, steht noch nicht abschließend fest. Nach dem Einbruch entkamen die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Heuchelheim: Innerhalb 15 Minuten Spiegel abgefahren

Lediglich fünfzehn Minuten parkte eine Fiat-Fahrerin in der Gießener Straße am Donnerstag (30.11.2023) am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10. Als sie gegen 11 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter den linken Außenspiegel ihres Doblo abgefahren hatte. Danach fuhr der Verursacher einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555. Gießen: Audi beschädigt

Ca. 2.500 Euro Schaden hat ein Audi-Fahrer in Wieseck zu beklagen. Er stellte seinen A6 am Dienstag (28.11.2023) gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Gießener Straße, Höhe Hausnummer 98, ab. Als er am nächsten Tag gegen 13.30 Uhr zum Auto zurückkam, musste er einen Unfallschaden an der Fahrertür und der Fahrzeugfront feststellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation Gießen Nord bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Stoßstange beschädigt

Im Zeitraum zwischen Montag (27.11.2023), 18 Uhr und Dienstag (28.11.2023), 09.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Kleinbus in der Hardtallee. Der Renault Master stand in einer Parkbucht. Der Unbekannte fuhr gegen die vordere Stoßstange des Renaults und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 750 Euro zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Nord bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

