POL-MTK: Mann am Marktplatz mit Messer verletzt +++ E-Scooter vor Einkaufsmarkt gestohlen +++ E-Bike aus Garage gestohlen +++ Zwei Männer brechen Kinderspielgerät auf +++ Unfälle mit Verletzten

Hofheim (ots)

1. Mann am Marktplatz mit Messer verletzt, Kelkheim, Am Marktplatz, Sonntag, 20.08.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde ein Mann auf dem Kelkheimer Marktplatz bei einer Auseinandersetzung verletzt. Gegen 21:30 Uhr erschien ein 47 Jahre alter Kelkheimer auf der Polizeistation und gab an, dass er am Abend auf dem besagten Platz mit einem Messer verletzt worden sei. Der deutlich alkoholisierte Kelkheimer wies oberflächliche Verletzungen auf. Seinen Angaben zufolge sei er mit zwei ihm unbekannten Personen in Streit geraten, von denen einer während der anschließenden Auseinandersetzung ein Messer zur Hand genommen und ihn verletzt habe. Daraufhin seien die Unbekannten in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Mann mit dem Messer sei dunkelhäutig, etwa 180 cm groß und etwa 20-25 Jahre alt gewesen. Er soll dunkle, lockige Haare gehabt und ein weißes Shirt und blaue Jeans getragen haben. Der zweite Täter konnte vom Geschädigten nicht beschrieben werden. Nach der Anzeigeneinnahme wurde der Kelkheimer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise zur Auseinandersetzung unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. E-Scooter vor Einkaufsmarkt gestohlen, Hochheim am Main, Burgeffstraße, Freitag, 18.08.2023, 16:50 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag reichte Dieben in Hochheim ein kurzer, unbeobachteter Moment aus, um einen E-Scooter zu stehlen. Diesen hatte die Besitzerin gegen 16:50 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Burgeffstraße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als sie nur kurze Zeit später ihren Roller wieder in Betrieb nehmen wollte, fehlte von diesem jede Spur. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Dieb das Schloss des Rollers der Marke "Xiaomi", Kennzeichen: 687 MFP, knackte und anschließend mit dem Scooter davonfuhr.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 mit der Polizeistation Flörsheim in Verbindung zu setzen.

3. E-Bike aus Garage gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße, Samstag, 19.08.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 20.08.2023, 08:30 Uhr

(fh)Aus einer Garage in Niederhöchstadt wurde am Wochenende ein hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen. In einem unbemerkten Moment hatten Diebe zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen Garagenkomplex in der Georg-Büchner-Straße aufgesucht und dort die Garage des Geschädigten betreten. Aus dieser nahmen sie ein schwarz / orangenes E-Bike der Marke "KTM" an sich und flüchteten mit dem knapp 2.700 Euro teuren Pedelec in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Zwei Männer brechen Geldfach Kinderspielgerät auf, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Sonntag, 20.08.2023, 02:15 Uhr bis 02:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben zwei Täter in Hochheim das Geldfach eines Kinderschaukelgeräts aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen. Zwischen 02:15 Uhr und 02:45 Uhr betraten die Täter die in der Frankfurter Straße gelegene Kaiserhof-Galerie und machten sich dort an dem Spielgerät zu schaffen. Nachdem sie das Münzgeldfach mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt hatten, nahmen sie das darin befindliche Bargeld an sich und flüchteten.

Die beiden Männer wurden bei der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

1. Täter:

-männlich -ca. 170-180cm -schlank -dunkles volles Haar mit Undercut -helles T-Shirt -schwarze Jeans -weiße Schuhe

2. Täter:

-männlich -ca. 170-180cm -schlank -dunkles volles Haar mit Undercut -helles Langarmhemd -Bluejeans -weiße Schuhe

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

5. Rollerfahrer bei Überholmanöver verletzt, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Sonntag, 20.08.2023, 16:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein Rollerfahrer bei einem Überholmanöver eines Autofahrers in Hofheim verletzt. Um 16:30 Uhr befuhren ein 18 Jahre alter Motorrollerfahrer und ein ebenfalls 18-Jähriger in einem Audi A6 in dieser Reihenfolge die Elisabethenstraße in Richtung Chinon Platz. In Höhe eines dortigen Einkaufszentrums setzte der Audi-Fahrer zu einem Überholvorgang des vorausfahrenden Rollers an und stieß unmittelbar nach dem Überholen mit dem Zweirad zusammen. Durch den Zusammenprall kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich. Er musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf schätzungsweise 5.000 Euro.

6. Pkw prallt gegen Baum, L 3016 zwischen Kelkheim-Ruppertshain und Kelkheim-Fischbach, Samstag, 19.08.2023, 20:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde ein Autofahrer bei einer Kollision mit einem Baum abseits der L 3016 zwischen Ruppertshain und Fischbach verletzt. Der 21 Jahre alte Kelkheimer befuhr gegen 20:30 Uhr die Landesstraße 3016 von Ruppertshain nach Fischbach. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Seat Ibizia und kam nach links von der Straße ab. Dort fuhr das Fahrzeug in ein Gebüsch und prallte mit einem dahinter befindlichen Baum zusammen. Der bei dem Unfall verletzte Kelkheimer musste zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der stark beschädigte Seat musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

