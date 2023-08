PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 20.08.2023

Hofheim (ots)

- 1. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Hattersheimer Straße, 65830 Kriftel

Am Samstagabend fielen einer Zivilstreife der Polizeistation Hofheim in der Hattersheimer Straße in Kriftel zwei Motorräder und ein Pkw der Marke BMW auf. Im Bereich des dortigen REWE-Marktes kam es schließlich zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Die drei Verkehrsbeteiligten beschleunigten ihre Fahrzeuge auf bis zu 130km/h, bei erlaubten 50km/h. Hierfür wurde zum Teil auch die Gegenfahrbahn befahren. Glücklicherweise waren in diesem Bereich keine anderen Verkehrsteilnehmer unterwegs. Es gelang der Zivilstreife einen der Beteiligten anzuhalten und zu kontrollieren. Der Führerschein und das Motorrad des 22-jährigen Rüsselsheimers wurden sichergestellt. Gegen die anderen Beteiligten werden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu den Fahrzeugen oder den Fahrzeugführern machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

-

2. Wohnungseinbruchdiebstahl, Bergstraße, 65817 Eppstein

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Eppstein im Stadtteil Vockenhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter verschaffte sich lautlos über die gekippte Terrassentür Zutritt zum Haus, während die Bewohner im Schlafzimmer schliefen. Er entwendete dabei mehrere Mobiltelefone und eine Geldbörse. Als sich der Täter ins Schlafzimmer begab, wurden die Bewohner schließlich wach. Der Täter flüchtete unerkannt mit dem Diebesgut aus dem Haus.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175cm groß, schmale Statur, schwarze Bekleidung mit roten Applikationen an Hose und Oberteil.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

-

3. Wohnungseinbruchdiebstahl, Waldstraße, 65812 Bad Soden a.Ts.

Am Samstagabend kam es in Bad Soden a. Ts. zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierzu verschaffte sich ein Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zutritt, während zwei Mittäter auf der Straße "Schmiere" standen. Der Wohnbereich wurde durchsucht und mehrere Gegenstände, darunter eine Uhrensammlung, entwendet. Der Wert des Stehlgut läßt sich noch nicht beziffern. Nachdem die Täter ausserhalb des Objektes bemerkten, dass sie beobachtet wurden und die Polizei verständigt wurde, gaben sie dem Täter im Wohnhaus ein Zeichen und so entfernten sich alle Täter fußläufig vom Tatort.

Täterbeschreibung:

1. Täter: männlich, dunkle Hautfarbe, 165cm groß, kurze Haare, schwarze Hose, schwarzes Sweatshirt mit roten Rückenaufdruck "France"

2. Täter: männlich, 175cm groß, kurze Haare, blaue Shorts, weißes T-Shirt

3. Täter: männlich, 186cm groß, kurze Haare, schwarzer Jogginganzug.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von PHK Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell