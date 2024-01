POL-F: 240104 - 0016 Frankfurt - Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (dr) Gestern Abend (03. Januar 2023) kam es in der Moselstraße zu einem Taschendiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter einem 32-Jährigen zunächst die Geldbörse und dann noch das Smartphone entwendete. Der Geschädigte hielt sich gegen 20:00 Uhr in der Moselstraße auf, als ein Mann an ihn ...

