POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

Pittenbach (ots) - Am Sonntag, den 09.09.2023 in der Zeit von 14 - 18 Uhr, kam es in der Ortschaft Pittenbach in der Straße "Zur Held" zu dem Diebstahl eines Fahrrads. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Bauernhof ein mittels Fahrradschloss gesichertes Mountainbike. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm ...

mehr