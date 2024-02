Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Montagabend, 12. Februar 2024 um 21:10 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 26-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden mit der Regionalbahn 13. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Moers mit einem Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Moers verurteilte ihn im Februar 2020 zu einer 122-tägigen Freiheitsstrafe wegen schwerem Raub. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat die Bundespolizei den Verurteilten am Dienstag, 13. Februar 2024 zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich eingeliefert.

