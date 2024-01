POL-F: 240125 - 0084 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme dank Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) - (dr) Am Dienstagmorgen kam es "Am Hauptbahnhof" zu einem Raub, bei dem ein 35-jähriger Mann von einer jungen Frau ein Smartphone erbeutete. Später klickten bei ihm die Handschellen. Ein unbekannter Mann näherte sich gegen 07:45 Uhr von hinten einer 20-Jährigen, die ihr Smartphone in der Hand hielt. Unvermittelt schlug er ihr seitlich gegen die ...

