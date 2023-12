LPI-G: Ladendiebstahl endet in Gewahrsamszelle

Gera (ots) - Im Keller eines Wohnblocks in DDR-Bauweise in der Schwarzburgstraße 2 in Bieblach Ost kam es am Dienstag, 26.12.23 gegen 04:00 Uhr zu einem Brandausbruch. Hierbei zog der Rauch auch in die Hausflure und Wohnungen. Die eingesetzte Feuerwehr musste 15 anwesende Bewohner der Schwarzburgstraße 2 und der angrenzenden Hausnummer 4 vorübergehend in Sicherheit ...

