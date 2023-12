Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus PKW

Greiz (ots)

Greiz. Am 26.12.2023 parkte eine 41-jährige Frau ihren PKW im Krümmetal in Greiz ab. Als sie nach ca. 90 Minuten gegen 15:00 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie fest, dass die Seitenscheibe zerstört war und ihre Handtasche entwendet wurde. Da sich in der Handtasche auch ihr Handy befand, konnte der Standort ermittelt werden und die hinzugezogenen Beamten der PI Greiz fanden die Handtasche in unmittelbarer Nähe des Tatorts auf. Der Täter hatte diese auf der Flucht weggeworfen, aber leider das Portemonnaie der Frau mitgenommen. Die Polizei warnt nochmals nachdrücklich, in abgeparkten Fahrzeugen, Taschen jeglicher Art offen, sichtbar liegen zu lassen. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell