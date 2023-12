Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßensperrung nach starken Regenfällen

Windischleuba (ots)

Am Samstagabend musste auf Grund der langanhaltenden Regenfälle die Bundesstraße 7 auf Höhe der Pleißenbrücke bei Windischleuba für den Verkehr gesperrt werden. Durch einsetzendes Hochwasser wurde die Bundesstraße und auch die angrenzende Straße nach Pöppschen überflutet. Die Straßensperrung hielt auch am Sonntag noch an. Die Polizei ist auf Grund der Wetterlage alarmiert und prüft im gesamten Landkreis relevate Pegelstände von fließenden Gewässern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell