Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte nach Frontalzusammenstoß

Altenburg (ots)

Am Samstagabend kam es in der Franz-Mehring Straße zu einem folgenschweren Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 83-jähriger überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und geriet mit seinem Pkw dann in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Fahrzeug einer 23-jährigen frontal zusammen. Glücklicherweise wurden beide Fahrer dadurch nur leicht verletzt, der Unfallverursacher musste jedoch zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell