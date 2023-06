POL-BO: Wohnungseinbruch in Eickel - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Montagmittag, 5. Juni, in einer Wittener Arztpraxis gekommen. Die Polizei fahndet nach einem Täter und sucht Zeugen. Gegen 14.05 Uhr suchte ein Unbekannter eine Praxis an der Bahnhofstraße 17 in Witten-Mitte auf. Eine Angestellte (36, aus Witten) bemerkte, dass der Mann sich unbefugt im Umkleidebereich ...

