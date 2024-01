Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Montag (22.01.2024) kam es an einer U-Bahn-Haltestelle zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 34-jähriger Mann so schwer verletzt wurde, dass er später in einem Krankenhaus verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt um kurz vor 12 Uhr eine U-Bahn der Linie 8 an der U-Bahn-Station Dornbusch, welche zu diesem Zeitpunkt auf der ...

mehr