Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl und Sachbeschädigung

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), MÜHLENSTRASSE, zwischen Samstag, dem 02.12.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, dem 03.12.2023, 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten den Steuerungskasten einer Lichtsignalanlage. Bei einer weiteren Lichtsignalanlage wurde der Steuerungskasten komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell