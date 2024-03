Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Mobiler Blitzanhänger besprüht (02.03.2024)

Konstanz/Landkreis Konstanz (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte einen mobilen Blitzanhänger in der Mainaustraße mit weißer Farbe besprüht. Gegen 02.30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Konstanz in der Mainaustraße in Konstanz-Allmannsdorf eine mit weißer Farbe besprühte mobile Geschwindigkeitsmessanlage fest. Neben der Schutzverglasung wurden auch weitere Teile der Anlage besprüht, wodurch diese vorübergehend nicht mehr betriebsfähig war. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Frische der Farbe wird davon ausgegangen, dass die Sachbeschädigung erst nach Mitternacht begangen wurde. Zeugen die sachdienliche Angaben zur Tat und/oder zur Täterschaft machen können werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 zu wenden (BS/AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell