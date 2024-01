Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Aggressiver Barbesucher soll unbekannte Person verletzt haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am Samstag, 27.01.2024, um 23.55 Uhr in der Bertoldstraße (Höhe Hausnummer 46) in Freiburg ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 30-jähriger Gast einer Bar aufgrund seines auffälligen Verhaltens durch das Sicherheitspersonal der Lokalität verwiesen. Der Mann soll daraufhin einen Aufsteller (Werbeschild) in Richtung des Sicherheitspersonals geworfen haben. Dabei soll er einen bislang unbekannten und unbeteiligten Mann am Bein getroffen haben.

Der 30-Jährige konnte wenig später durch Polizeikräfte in einer nahegelegenen Seitengasse festgestellt werden, wo er gerade gegen ein Einfahrtstor urinierte. Der Mann wurde daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei verhielt er sich aggressiv und konnte nicht beruhigt werden, sodass er vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen des verbotswidrigen Urinierens.

Gegen ihn wird außerdem wegen eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Vorfalles vor der Bar. Insbesondere die Person, die durch das Werbeschild am Bein getroffen wurde, wird gebeten, sich unter Tel. 0761/882-2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

