POL-FR: Rheinfelden: Abbiegeunfall - Motorradfahrer und Sozia verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 29.01.2024, auf Dienstag, 30.01.2024, hebelten Unbekannte in einer Schule in der Müßmattstraße eine Brandschutztür auf, um in den abgeschlossenen Bereich des Sekretariats / Schulleitung zu gelangen. Nach Sachlage wurde nichts entwendet. Wie die Unbekannten in die Schule gelangten ist bislang nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

mehr