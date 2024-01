Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Unfälle innerhalb von 25 Stunden an der Einmündung Steinenstraße

Gewerbegebiet Entenbad

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.01.2024, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße 138 (Steinenstraße) von Steinen kommend in Richtung Hauingen und übersah beim Abbiegen nach links, in das Gewerbegebiet Entenbad, einen aus Hauingen entgegenkommenden 46-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 19.10 Uhr, ereignete sich ein identischer Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße 138 auch von Steinen kommend und übersah beim Abbiegen in das Gewerbegebiet einen entgegenkommenden 81-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 81-Jährige, dessen 36-jähriger Mitfahrer sowie die 57-jährige Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird hier auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge war die Landstraße komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

