POL-FR: Steinen: Vorfahrtsverletzung in Höllstein - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Montag, 29.01.2024, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße 138 (Steinenstraße) von Steinen kommend in Richtung Hauingen und übersah beim Abbiegen nach links, in das Gewerbegebiet Entenbad, einen aus Hauingen entgegenkommenden 46-jährigen Pkw-Fahrer. Im ...

mehr