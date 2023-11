Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall zwischen Pirmasens und Winzeln mit Verletzten

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein fünffach besetzter Hyundai die Ausfahrt von der L600 zur Bottenbacher Straße. Der 23-jährige Fahrer verlor wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte in Folge mit einem Opel Corsa, der die Einmündung auf der Bottenbach Straße in Richtung Winzeln passieren wollte. Die fünf Insassen des Hyundai, Fahrer, Beifahrerin, zwei Kinder und eine Heranwachsende, wurden alle leicht verletzt. Sie wurden durch vier Rettungswagen plus Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die 60-jährige Fahrerin des Opel Corsa begab sich vorsorglich in das Krankenhaus. Der Totalschaden beider Neufahrzeuge wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Bottenbacher Straße/K6 war 2,5 Stunden voll gesperrt.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell