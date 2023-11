Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Raubdelikt am Alexanderplatz

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.11.2023, 21:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 7 a. SV: Der 59-jährige Geschädigte saß auf einer Bank auf dem Alexanderplatz, als plötzlich zwei bislang unbekannte junge Männer zu ihm gekommen seien und ihn in ein Gespräch verwickelt hätten. Plötzlich habe einer beiden Unbekannten den 59-Jährigen von hinten auf den Boden gedrückt. Der zweite unbekannte Täter entwendete den Geldbeutel des Geschädigten aus dessen Jackeninnentasche. Anschließend liefen die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Von-Rosen-Straße davon. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Ihm wurden 100 Euro und sein Personalausweis geraubt. Die Beschreibung eines der beiden jungen Männer konnte in Erfahrung gebracht werden: ca. 1,90 m groß, schlank, dunkle Hautfarbe, trug schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Hose, kein Bart.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Raubdelikts. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell