POL-PDPS: Zweibrücken - Auffinden von Amphetamin bei einem Jugendlichen

Zeit: 14.11.2023, 12:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Poststraße 37 SV: Bei der beabsichtigten Jugendschutzkontrolle einer minderjährigen Person am CBD-Automaten am Hauptbahnhof rannte der junge Mann über den Bahnhofsvorplatz davon, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell gefunden: In seiner Kleidung führte der 16-Jährige rund 1,6 Gramm Amphetamin und einen Crusher mit BTM-Anhaftungen - beides nicht aus dem CDB-Automaten - mit. Die Gegenstände wurden sichergestellt und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |pizw

