Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Unfall in Lagerhalle

Meschede (ots)

Am Freitag kam es gegen 15:40 Uhr in Meschede in der Straße "Im Schwarzen Bruch" zu einem tödlichen Unfallgeschehen in einer Lagerhalle. Ein herabfallender Gegenstand aus einem Hochregallager erfasste einen 54jährigen Mann aus Bestwig. Dieser zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, welchen er noch am Unfallort erlag. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat noch am Unfalltag die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Gründe für das Geschehen sind bislang noch unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

