POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken und Contwig (ots) - Am gestrigen Dienstag wurden gleich zwei solcher Fälle gemeldet. In beiden Fällen erhielt man einen Brief einer angeblichen Anwaltskanzlei aus Spanien. Es wurde mitgeteilt, dass derjenige bei einer Verlosung aus dem Jahr 2019 eine Summe von knapp 3,8 Millionen Euro gewonnen habe. Um die Überweisungsmodalitäten zu klären, möge man sich doch bitte mit einem deutschsprachigen ...

mehr