POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruch in Gewerbebetrieb

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag, zwischen 00:00 Uhr und 04:30 Uhr in ein Wohnhaus mit drei Wohnungen der Stockstraße ein. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass sich der/die Täter nach dem Aufhebeln der Haustüre in den Keller begaben. Danach wurde versucht, die Wohnungstüren im Erdgeschoß und im 2. Obergeschoß aufzuhebeln, was allerdings misslang. Aus den Kellerräumen wurden zwei ...

