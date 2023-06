Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gas und Bremse bei Unfall verwechselt

Isseroda (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 37-jährige Toyotafahrerin die Breite Gasse in Isseroda. An der Unfallstelle verläuft die Fahrbahn aus Sicht der Toyotafahrerin in einer 90°Grad-Linkskurve. Hier kam ihr eine 70-jährige Mercedesfahrerin entgegen. Um einen Unfall zu verhindern, bremste die Mercedesfahrerin bis auf Stillstand herab, jedoch verwechselte die Toyotafahrerin das Gaspedal mit der Bremse und beschleunigte innerhalb der Engstelle, was zum Unfall führte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 12500,- Euro.

