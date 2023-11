Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Rodalben (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:55 Uhr, wurde eine 71-jährige Frau beim Einkauf bestohlen. Der Taschendiebstahl, den sie nicht bemerkte, ereignete sich in der Zweibrücker Straße entweder im Einkaufsmarkt selbst oder auf dem 50 Meter langen Fußweg zwi-schen zwei Märkten. In Ihrem beigefarbenen Geldbeutel befanden sich 300 Euro in bar, EC-Karten und ein Personalausweis.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

