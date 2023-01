Polizei Essen

POL-E: Essen - Bargeld nach Taschendiebstahl abgehoben - Fotofahndung

Essen (ots)

44879 BO-Dahlhausen / 45307 E-Kray: Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem Duo, das am Samstagvormittag des 9. Juli mit entwendeten Bankkarten unbefugt Bargeld an einem Geldautomaten abhob.

Wenige Stunden nachdem Unbekannte einer 76-jährigen Bochumerin in einem Supermarkt in Bochum-Dahlhausen unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendeten, betraten ein Mann und eine Frau gegen 11:20 Uhr eine Sparkassenfiliale auf der Krayer Straße in Essen. Mit einer Bankkarte der 76-Jährigen hob das Duo einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag ab und entfernte sich zunächst unerkannt.

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus der Videoüberwachung erhofft sich die Polizei Essen Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung der unbekannten Täter führen.

Die Fotos können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/96242

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell