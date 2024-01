Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: In Schule eingedrungen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 29.01.2024, auf Dienstag, 30.01.2024, hebelten Unbekannte in einer Schule in der Müßmattstraße eine Brandschutztür auf, um in den abgeschlossenen Bereich des Sekretariats / Schulleitung zu gelangen. Nach Sachlage wurde nichts entwendet. Wie die Unbekannten in die Schule gelangten ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell