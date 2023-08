Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen

Geseke (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in der Steinhauser Straße in Geseke durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld und ein Großteil der Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

