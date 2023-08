Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrügerische Anrufe

Kreis Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es kreisweit wieder zu Anrufen von dreisten Betrügern. In mindestens 22 Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und berichteten, dass die jeweiligen Kinder der Angerufenen in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt seien. Es müsse nun eine Kaution gezahlt werden, um einer Verhaftung zu entgehen. Die Täter versuchten, die angerufenen Senioren massiv unter Druck zu setzen, um Auskünfte über Bargeld und Wertsachen zu erhalten. In allen Fällen bemerkten die Angerufenen den Betrug und legten auf. In einem Fall konnten aufmerksame Bankmitarbeiter durch ein Aufklärungsgespräch noch verhindern, dass ein 85-Jähriger einen bereits abgehobenen Geldbetrag aushändigte. Die Polizei rät: Beenden Sie das Telefongespräch. Geben Sie keine privaten Daten am Telefon preis. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese perfide Betrugsmasche informieren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell