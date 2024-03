Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten werden Zeuge von BTM-Handel

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (26.03.) sahen Beamte der Polizeisonderdienste (PSD) einen Mann auf der Wehringhauser Straße, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten ist. Der 27-Jährige hielt sich in unmittelbarer Nähe des Bodelschwinghplatzes auf und übergab im weiteren Verlauf einem 35-Jährigen einen Gegenstand, den er aus seiner Socke zog. Die Einsatzkräfte schritten ein und kontrollierten die Männer. Die Beamten fanden mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sowie einen Kokainstein in den Sachen des Händlers. Des Weiteren führte er Bargeld in dealertypischer Stückelung mit sich. Zur weiteren Klärung brachten die Polizisten den 27-Jährigen zur Polizeiwache Innenstadt. Dort konnte festgestellt werden, dass er einen gefälschten Ausweis mit sich führte. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen gegen ihn. Auch der 35-jährige Käufer wurde angezeigt. Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt. (arn)

